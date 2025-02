Fallout: New Vegas Lead Writer wieder bei Obsidian Entertainment

Wie der damalige Lead Writer von "Fallout: New Vegas" John Gonzalez auf LinkedIn mitteilt, arbeitet er nach 14 Jahren wieder bei Obsidian Entertainment. Um potenzielle Enttäuschungen vorzubeugen, gibt der nun Creative Director an, dass er nicht für ein vermeintliches "Fallout: New Vegas 2" zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurückgekehrt ist, auch wenn dies die Gerüchte vermutlich nicht dämpfen wird. An welchem Projekt Gonzalez fortan arbeiten wird, bleibt jedoch unbekannt.

Was für ein Gewinn die Rekrutierung von Gonzalez bedeutet, wird schnell mit einem Blick auf seine Karriere deutlich. So arbeitete er bei Ubisoft als Lead Narrative Designer an "Tom Clancy’s EndWar", als Narrative Director bei Guerrilla Games an "Horizon Zero Dawn" und "Horizon Forbidden West" sowie für Monolith Productions als Lead Designer an "Mittelerde: Mordors Schatten".

Obsidian Entertainment veröffentlicht am 18. Februar "Avowed" für Xbox Series X/S und PC inklusive Xbox Game Pass sowie voraussichtlich später dieses Jahres "The Outer Worlds 2" für dieselben Plattformen plus PlayStation 5.