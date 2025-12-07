Original-Fallout Entwickler wieder bei Obsidian

Timothy Cain, der Miterschaffer der originalen "Fallout"-Spiele und von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines" hatte schon teilweise seine Rente angetreten, ist nun jedoch wieder als Entwickler aktiv. Wie er auf seinem YouTube-Kanal bekannt gibt, ist er wieder Teil des Entwicklerstudios hinter "Fallout: New Vegas", Obsidian Entertainment. Zuletzt hatte er als Selbstständiger an "The Outer Worlds 2" vom selbigen Studio mitgewirkt. Über seine neue Rolle erzählt Cain in einem aktuellen Video, wo er auch ein Eichhörnchen zeigt, welches von ihm in seinem neuen Haus eine Walnuss pro Ausgang als Steuerlast verlangt:

Cain ist nun fest bei Obsidian angestellt, in Vollzeit und vor Ort, also nicht von Zuhause aus. Dies bedeutet, dass er auch nicht mehr bei anderen Studios mitwirkt. Woran er aktuell arbeitet, kann er wegen der Verschwiegenheitsverpflichtung leider nicht verraten. Er fügt jedoch an, wir brauchen nicht zu raten, weil wir es so oder so nicht erraten würden. An seinen Aktivitäten auf YouTube soll die neue Position jedoch keinen Einfluss haben.