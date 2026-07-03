Obsidian Entertainment: Gerüchte über mögliche Schliessung

Widersprüchliche Meldungen gibt es aktuell zu Obsidian Entertainment. Zunächst hiess es gestern, dass sich auch dieses Studio in Gesprächen mit Microsoft befinde, um eine mögliche Schliessung zu verhindern. Darauf folgte später jedoch das Dementi.

Grundlage der ursprünglichen Gerüchte war ein Bericht von The Game Business. Laut diesem würde sich Obsidian Entertainment momentan in Verhandlungen mit Microsoft befinden, um eine Schliessung zu verhindern. Hauptgrund dafür seien die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkäufe von "Avowed" und "The Outer Worlds 2". Weitere Teams wie Compulsion Games, Ninja Theory, Double Fine Productions und Undead Labs seien in einer ähnlichen Situation.

Später folgte jedoch das Dementi durch Jason Schreier von Bloomberg. Er sagte, dass Obsidian Entertainment aktuell nicht in entsprechenden Verhandlungen sei, um eine Schliessung zu verhindern. Viele Details zu den kommenden Entlassungen bei Microsoft seien zwar weiterhin unklar, aber eine Schliessung des Studios stehe nicht im Raum. Die Xbox Game Studios würden weiter an Obsidian festhalten. Die komplette Lage würde sich erst am Montag abzeichnen.