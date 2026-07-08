Keine Schliessung, dafür Fallout?

Für Fans der "Fallout"-Reihe könnte sich eine langgehegte Hoffnung erfüllen. Einem aktuellen Bericht zufolge arbeitet Obsidian Entertainment an einem neuen Ableger der Rollenspielserie – und ausgerechnet "Fallout: New Vegas"-Director Josh Sawyer soll die Entwicklung leiten.

Auslöser der Berichte ist ein Artikel von Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der angibt, dass Obsidian nach den jüngsten Umstrukturierungen innerhalb von Xbox mehrere Projekte eingestellt hat. Darunter soll sich auch eine geplante Fortsetzung von "Avowed" befinden. Stattdessen konzentriere sich das Studio künftig auf ein neues "Fallout".

Besonders spannend ist dabei der angebliche Projektleiter: Josh Sawyer gilt als kreativer Kopf hinter "Fallout: New Vegas", das bis heute von vielen Fans als einer der besten Teile der gesamten Reihe angesehen wird. Seine Rückkehr dürfte daher für reichlich Vorfreude sorgen.

Offiziell bestätigt wurden die Informationen bislang allerdings nicht. Weder Microsoft noch Obsidian Entertainment haben sich zu den Berichten geäussert. Angesichts der jüngsten Entlassungswelle bei Xbox und der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens erscheint ein solcher Schritt jedoch durchaus plausibel.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre es das erste neue Einzelspieler-"Fallout" seit dem Release von "Fallout 4" im Jahr 2015. Der bislang jüngste Serienteil, "Fallout 76", erschien 2018 und setzte den Fokus auf ein Online-Erlebnis.