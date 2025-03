Aus Project K wird Riftbound: League of Legends Trading Card Game

Riot Games gibt mit "Riftbound: League of Legends Trading Card Game" (im Folgenden "Riftbound") den offiziellen Namen von "Project K" bekannt. Das Sammelkartenspiel erscheint diesen Sommer in China sowie im Oktober in ausgewählten englischsprachigen Ländern. Das Launch-Set namens Origin enthält über 300 verschiedene Sammelkarten, die mitunter verschiedene Champions aus dem "League of Legends"-Universum zeigen, wie Annie, Garen, Jins, Lee Sin, Lux, Master Yi, Viktor, Volibear, Yasuo und weitere.

"Riftbound" kann 1v1 gespielt werden, aber auch in verschiedenen Multiplayer-Formaten, darunter 2v2 und free-for-all. Im Zuge des Launches wird es verschiedene vorgefertigte Decks geben, die um klassische Champions wie Viktor, Jinx und Lee Sin herum strukturiert sind. Die Champion-Decks umfassen je 56 Karten verschiedenster Typen wie Einheiten, Legenden, Champions, Fähigkeiten, Ausrüstung, Runen und Kampffelder.

Für Anfänger und Gelegenheitsspieler bietet sich das Sammel-Set "Riftbound: Proving Grounds" an, das vier Starter-Decks rund um die Champions Lux, Annie, Master Yi und Garen beinhaltet und für zwei bis vier Spieler geeignet ist. Für Spieler, die ihre Decks upgraden wollen, gibt es zum Launch 14-Karten-Boosterpacks mit Karten verschiedener Seltenheitsstufen.

Riftbound erscheint im Sommer 2025 in Zusammenarbeit mit Shining Soul in China und im Oktober 2025 in englischsprachigen Ländern in Zusammenarbeit mit UVS Games. Weitere Veröffentlichungen sind für 2026 geplant. In UVS Games hat Riot Games einen Partner mit über knapp zwanzig Jahren TCG-Erfahrung der sicherstellen wird, dass Spieler "Riftbound" in ihren örtlichen Spieleläden erwerben und an organisierten Spiele-Events teilnehmen können. Getestet werden kann "Riftbound" an verschiedenen Tabletop Events und Riot Games-exklusiven Events dieses Jahr.

Die finalen Designs der Karten sowie Spielmechaniken befinden sich noch in Entwicklung.

"Wir sind unglaublich dankbar für die Vorfreude und das Interesse von Spieler überall auf der Welt, die es nicht abwarten können, Riftbound zu spielen. Wir sind ebenfalls dankbar für die wachsende Riftbound-Community und die Sammelkarten-Spieler, die von Anfang and Feedback mit uns geteilt haben, wie etwa die Aufforderung zu originelleren Kartendesigns und einem verfeinerten UI. Dieses Feedback hat uns ermutigt, das Spielerlebnis noch besser zu machen indem wir frühere Design-Entscheidungen neu überdacht und weitere Playtests durchgeführt haben."

Chengran Chai, Executive Producer bei Riot Games, sagt zu Riftbound

"Wir haben uns in den Namen Riftbound verliebt, da er an Summoner's Rift erinnert, das Gefühl von spielerischer Action einfängt, die wir im Spiel sehen und extrem eingängig und prägnant ist. Als wir uns an die endgültige Festlegung des Namens machten, stellten wir fest, dass ein australisches Indie-Studio, Barrel Smash Studios, bereits ein Spiel mit demselben Titel veröffentlicht hatte. Sie nahmen sich grosszügig die Zeit, um sich unsere Spielvision anzuhören und warum uns der Name Riftbound so gut gefiel, und erklärten sich bereit, den Namen an uns zu übertragen. Wir freuen uns darauf, Riftbound in die TCG- und League of Legends-Community zu bringen, indem wir die Decks noch in diesem Jahr in die Hände der Spieler geben."

Dave Guskin, Game Director bei Riot Games