Riot Games feiert den diesjährigen Auftakt von "League of Legends" mit der Veröffentlichung des neuen Saison-Trailers. Der Trailer "Welcome to Noxus" gibt zum Song "Bite Marks" (feat. TEYA) einen ersten Einblick in die thematischen Inhalte, auf die ihr euch 2025 freuen dürft.

Die Hauptrolle im diesjährigen Cinematic nehmen grösstenteils Champions aus der Region Noxus ein.