Details zum offiziellen Soundtrack von Arcane Staffel 2

Riot Games und Virgin Music Group geben die Künstler des Soundtracks zur zweiten Staffel der Emmy-prämierten Serie "Arcane – League of Legends" bekannt. Der Soundtrack enthält eine global vielfältige Auswahl exklusiver Tracks von Twenty One Pilots, Stray Kids, Young Miko, Stromae, Marcus King, Ashnikko, d4vd und weiteren bekannten Artists. Der offizielle Soundtrack zur zweiten Staffel von Arcane kann hier vorgemerkt werden.

Jeder Track ist eine Originalkomposition, die speziell für entscheidende Momente in der bekannten Animationsserie, die auf Riots ikonischem Videospiel "League of Legends" basiert, geschaffen ist. Die Musik von "Arcane" ist darauf ausgelegt, die emotionale Tiefe der beliebten Charaktere einzufangen und die Geschichte zu bereichern. Viele Mitwirkende auf dem Soundtrack sind selbst Spieler von "League of Legends", leidenschaftliche Arcane-Fans und frühere Kollaborateure von Riot Games.

Die erste Single des Soundtracks, "Paint The Town Blue" von Ashnikko, ist seit dem 5. September zusammen mit dem Trailer zur zweiten Staffel von Arcane veröffentlicht. Der Track kann hier gestreamt werden.

Aufbauend auf dem Erfolg des Soundtracks zur ersten Staffel von "Arcane", dessen Titelsong "Enemy" von Imagine Dragons ein globaler Nummer-1-Hit war, hat der Original-Soundtrack (OST) seit seiner Veröffentlichung im November 2021 über 5,6 Milliarden Streams weltweit gesammelt und verzeichnet allein auf Spotify monatlich über 12 Millionen Hörer. Der Soundtrack zur zweiten Staffel spricht aufgrund seiner Vielfältigkeit ein breiteres Publikum an.

"Der bahnbrechende Musikansatz von Arcane hat eine Reihe von unglaublich unterschiedlichen Musikgruppen aus einer Vielfalt von Genres, Sprachräumen und Kulturen, die alle Teil der neuen Staffel sein wollten, inspiriert. Wir wollten auch die globale Reichweite von League of Legends widerspiegeln, indem wir mit Interpreten aus aller Welt zusammenarbeitete. edes Lied war ein einzigartiges Partnerprojekt zwischen den Künstlern, unseren Showrunnern und den Komponisten von Riot. Music ist der Herzschlag der Community von League und wir warten gespannt darauf, dass unsere Fans dieses epische Album erleben und ihre Verbindung zu diesen aussagekräftigen Geschichten vertiefen können."

Maria Egam, Global Head of Music bei Riot Games

"Ich wurde von der ersten Staffel und davon, wie das Konzept Familie und der Gedanke, wer Teil deiner Familie sein kann, im Kernthema angesiedelt ist, und wie Musik dazu beigetragen hat, dieser Idee innerhalb der Welt von Arcane Leben einzuhauchen, inspiriert."

Tyler Joseph von den Twenty One Pilots

"Wir haben eine grosse Leidenschaft für Arcane und League of Legends. Unsere Single ‚Come Play‘ hat einen Hauch von Dynamik; sie verbindet verschiedene Arten von Stimmen und Sprachen. Wir spielen liebend gerne League und wir können es kaum erwarten, dass die Fans den Song hören und die zweite Staffel von Arcane zu Gesicht bekommen!"

Stray Kids

Mit dieser neuen Veröffentlichung setzt Riot Gamers Music damit fort, die globale Fangemeinschaft von "League of Legends" zu feiern und bietet eine Titelliste, auf der ein breites Spektrum an Künstlern und Genres vertreten ist. Der Soundtrack der zweiten Staffel von Arcane verspricht, ein weiteres unvergessliches Musikerlebnis zu liefern und den Stand von Riot als Schwergewicht in sowohl der Videospiel- als auch der Musikbranche zu zementieren.

Arcane – League of Legends: Staffel 2 (Soundtrack der Animationsserie):

„I Can't Hear It Now“ - Freya Ridings

„Sucker“ - Marcus King

„Renegade (We Never Run)“ - Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina de Marco

„Hellfire“ - Fever 333

„To Ashes And Blood“ - Woodkid

„Paint The Town Blue“ - Ashnikko

„Remember Me (Intro)“ - d4vd

„Remember Me“ - d4vd

„Cocktail Molotov“ - ZAND

„What Have They Done To Us“ - Mako, Grey

„Rebel Heart“ - Djerv

„The Beast“ - Misha Mansoor

„Spin The Wheel“ - Mick Wingert

„Ma Meilleure Ennemie“ - Stromae, Pomme

„Fantastic“ - King Princess

„The Line“ - Twenty One Pilots

„Blood Sweat & Tears“ - Sheryl Lee Ralph

„Come Play“ - Stray Kids, Young Miko, Tom Morello

„Wasteland“ - Royal & The Serpent

„Enemy with JID (Opening Title version) from the series Arcane League of Legends)“ - Imagine Dragons feat. JID

Die zweite Staffel von Arcane wird im November 2024 auf Netflix veröffentlicht. Die Animationsserie wurde von Christian Linke und Alex Yee erschaffen. Executive Producer sind unter anderem Christian Linke, Marc Merrill und Brandon Beck. Die Produktion und Regie der Animation wurde von Fortiche Production unter der Leitung der Gründer Pascal Charrue und Arnaud Delord durchgeführt.