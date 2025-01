League of Legends: Dev-Update

Riot Games gab bekannt, dass Mel Medarda aus der Serie "Arcane" bald in "League of Legends" spielbar sein wird. Als Erbin der Medardas, einst die mächtigste Familie in Noxus, betritt sie nun die Kluft und bringt dabei eine neue Mechanik mit ins Spiel.

Nach einer Begegnung mit der mysteriösen Organisation die Schwarze Rose erkennt Mel das Ausmass, in dem ihre Mutter Ambessa sie getäuscht hat. Zum ersten Mal sieht sie sich einer Herausforderung gegenüber, der sie potenziell nicht gewachsen ist. Mit ihren neu-erwachten magischen Kräften segelt sie deswegen in ihre Heimat, um dort Antworten zu suchen – und obwohl viele ihrer Gegenspieler in Noxus versuchen werden, Mels Licht zu dimmen, bleibt ihre Seele ungebrochen.

Mels passive Fähigkeit, Searing Brilliance, verleiht Mel drei zusätzliche Projektile für ihren nächsten Angriff, wann immer sie eine Fähigkeit benutzt, bis zu einem Maximum an neun. Wenn Mel durch Angriffe oder Fähigkeiten Schaden zufügt, erhalten ihre Ziele den Schadenseffekt Overwhelm. Dieser Effekt kann mehrmals zugefügt werden. Sobald durch Overwhelm genügend Schadenseffekte auf Mels Ziel angesammelt wurden, wird dieses sofort exekutiert. Mels Q-Fähigkeit Radiant Volley feuert explodierende Projektile auf einen bestimmten Bereich. Gegner in Reichweite erleiden wiederholt Schaden. Mit der W-Fähigkeit Rebuttal erhält Mel Fortbewegungstempo sowie eine Barriere, welche Schaden blockiert und feindliche Projektile zurücklenkt. Mit der E-Fähigkeit Solar Snare feuert Mel ein Projektil ab, welches Gegner in seinem Zentrum bewegungsunfähig macht und Gegner an seinem äusseren Rand verlangsamt. Mels ultimative Fähigkeit Golden Eclipse fügt allen gegnerischen Champions, die von ihrer passiven Fähigkeit Overwhelm betroffen sind, unabhängig von ihrer Position Schaden zu.

Mel ist eine Magierin, die auf der mittleren Lane oder auf der Supportposition gespielt werden kann. Sie verfügt über einen anfängerfreundlichen Spielstil, entfaltet aber umso mehr von ihrem Potenzial, je vertrauter die Spieler mit ihren Fähigkeiten sind.