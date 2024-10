Erste Events zum Launch von Arcane Staffel 2 angekündigt

Riot Games gibt die ersten Veranstaltungen zur Feier der zweiten Staffel von "Arcane" bekannt. Als bislang einziges deutschlandweites Event findet am 9. November 2024 die "Arcane: Shimmer Night" in Berlin statt. Im Rahmen der "Shimmer Night" werden drei Episoden von Staffel 2 gezeigt mit anschliessender Aftershow-Party. Der Verkauf der Tickets startet am 11. Oktober 2024.

Der Zugang zu den Veranstaltungen variiert von kostenpflichtigen bis hin zu kostenlosen Events, wobei die Anzahl der Plätze jeweils begrenzt ist. Nachfolgend finden sich die spezifischen Details für die Events in der EMEA-Region.

24. Oktober - 9. November: Arcane Pop-Up: Jinx’s Workshop @ Galeries Lafayette, Paris, Frankreich Die historischen Galeries Lafayette Champs-Élysées in Paris werden während dieses Zeitraums mit einem interaktiven Pop-Up im Zeichen von Arcane ausgestattet. Besucher können Jinx’ ikonische Werkstatt durchstreifen, exklusive Merchandise-Artikel zur zweiten Staffel von Arcane erwerben und Überraschungen entdecken. Dieses Erlebnis ist kostenlos und öffentlich zugänglich.

9. November: Arcane: Shimmer Night @ Hoppegarten, Berlin, Deutschland Die ersten drei Episoden der zweiten Staffel von Arcane werden im Hoppegarten gezeigt, wo Piltovers auf Zhaun trifft. Es werden verschiedene Aktivitäten und Speisen angeboten, die von beiden Städten inspiriert sind. Nach dem Event folgt eine exklusive Aftershow-Party.

6. November: Arcane: Checkpoint Rivington @ 83 Rivington Street, London, England Angelehnt an den Untergrund von Zhaun, können Besucher am Checkpoint Rivington temporäre Tattoos und blaue Haarfarbe erhalten. Zudem werden Drinks im Stil von „The Last Drop" angeboten, während sich die Fans auf den zweiten Akt von Arcane vorbereiten.

16. November: Arcane: A Fan Event @ Kinogram, Warschau, Polen Der zweite Akt von Arcane wird in Warschau mit einem Live-Kochshow-Event sowie Fotomöglichkeiten in der Stadt gefeiert. Dazu gibt es Getränke, Spiele und verschiedene Aktivitäten.

16. November: Arcane Fan Event @ ESA Arena, Istanbul, Türkei In der ESA-Arena in Istanbul verbindet sich die Welt von Arcane mit der energiegeladenen Atmosphäre der Stadt. Besucher können sich auf Erlebnisse im „The Last Drop" mit Essen, Getränken und Spielen freuen. Eine DJ-Live-Performance und viele Fotomöglichkeiten runden das Event ab.

16.-17. November: Arcane: Entre Dos Mundos @ Espacio La Salle Bernabeu, Madrid, Spanien In Madrid gibt es ein vollständig interaktives Erlebnis, bei dem die Teilnehmenden Zhaun und Piltover erkunden können. Neben Wissensspielen und Fotomöglichkeiten wird der zweite Akt von Arcane gezeigt.

24. November: Arcane: Le Dernier Bal @ Le Trianon & Elysée Montmartre, Paris, Frankreich In dieser ikonischen Pariser Location erwartet die Gäste ein Abend voller Überraschungen. Neben Kirmesspielen und einem Rundgang durch Caitlyns Apartments können Besucher die Fortiche-Kunstgalerie besuchen und eine Vielzahl von Aktivitäten erleben.

Riot Games arbeitet derzeit an einem globalen Veranstaltungskalender. Dieser umfasst künftig auch Events in Asien und Amerika sowie die Möglichkeiten für die Community, sowohl virtuell als auch vor Ort zusammenzukommen. Zudem wird am 22. November in Los Angeles eine Abschlussveranstaltung im Rahmen dieser Eventreihe stattfinden. Weitere Informationen zu globalen Events werden später in diesem Monat auf offiziellen Kanälen bekanntgegeben.