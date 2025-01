League of Legends startet die Saison 1 2025

Ab dem 9. Januar 2025 startet League of Legends mit der ersten thematischen Saison des Jahres, die ganz im Zeichen von Noxus steht. Im neuen Saisonmodell erwarten euch Gameplay-Aktualisierungen, kosmetische Inhalte und weitere Neuerungen. Der Einfluss von Noxus wird in der Kluft der Beschwörer visuell und mechanisch spürbar sein.

Neues Saisonmodell

Die neue Saison 1 umfasst insgesamt acht Patches, unterteilt in zwei Akte, jeweils mit einem eigenen Battlepass und spezifischen Belohnungen wie Skins und Rahmen. Die Rangliste wird in dieser Saison nur einmal zurückgesetzt – am 9. Januar um 12:00 Uhr.

Neuer Champion: Mel, der Seelenspiegel

Mel Medarda, bekannt aus der Serie Arcane, wird mit dem nächsten Patch spielbar sein. Ihr Design orientiert sich an den noxianischen Wurzeln ihrer Herkunft und sie verfügt mit der Fähigkeit „Zurückweisung“ über ein neues Gameplay-Element: die Reflexion von Projektilen. Mel kann im Rahmen einer saisonalen Mission kostenlos freigeschaltet werden. Weitere Hintergründe zur Figur werden im Roman „Ambessa: Chosen of the Wolf“, der im Februar erscheint, vertieft.

Erweiterung der Geschichte und neue Spielmodi

Saison 1 bringt erzählerische Inhalte rund um Noxus, unter anderem durch die Gruben der Abrechnung und den Spielmodus „Arena“, der im zweiten Akt eine Aktualisierung erhält. Neue Minispiele und Motion Comics sollen die Welt von Runeterra weiter ausbauen. Zudem wird eine visuelle Aktualisierung für LeBlanc veröffentlicht, und im Laufe des Jahres folgt eine weitere Champion-Aktualisierung. Neben dem Kernuniversum Runeterra werden in der Saison auch alternative Universen thematisiert.

Kosmetische Inhalte und Skins

Die erste Skin-Serie der Saison, „Maske der Schwarzen Rose“, umfasst Designs für Samira, Renata Glasc, Ezreal, Vladimir, Elise und eine Prestige-Version von Katarina. Skins aus dem Battlepass sind exklusiv für die jeweilige Saison und den entsprechenden Akt erhältlich. Neben neuen Designs kehren beliebte Themen wie die "Konditorei"-Serie zurück. Zwei Erhaben-Skins, darunter Radiant Serpent-Sett, und drei unabhängige Siegreich-Skins werden ebenfalls veröffentlicht.

E-Sport-Highlights

Im ersten Split wird der "fearless Draft" eingeführt, bei dem Champions aus vorherigen Spielen einer Serie gebannt werden. Vom 10. bis 16. März findet im LoL Park in Seoul das "First Stand"-Turnier statt, gefolgt vom MSI 2025 in Vancouver (27. Juni bis 12. Juli) und der Weltmeisterschaft in China.

Spielmodi und Updates

Mit der neuen Saison erscheint das neue Monster Atakhan, der Vorbote des Verfalls, nach zwanzig Spielminuten. Er verfügt über zwei mögliche Formen und verändert das Terrain dauerhaft. Dem Team, das ihn besiegt, gewährt Atakhan einen permanenten Buff. Der URF-Spielmodus ist während des ersten Akts wieder verfügbar und im zweiten Akt kehrt die Arena mit einer Noxus-Aktualisierung zurück, die eine Karte im Stil der Gladiatorengruben von Noxus und neue Spielmechaniken enthält. Spieler können ausserdem über die „Ehrengäste“ abstimmen, um die Regeln des Spiels zu ändern. Zusätzlich werden neue Runen, Gegenstände und Änderungen an der Teleportation eingeführt. Ein neues System namens „Taten der Stärke“ ermöglicht den Zugang zu mächtigeren Stiefelaufwertungen.