Riot Games enthüllt heute die virtuelle Boyband Heartsteel, in der neu interpretierte Versionen der beliebten "League of Legends"-Champions Ezreal (Sänger), Kayn (Rapper, Instrumentalist), Aphelios (Instrumentalist, Songwriter), Yone (Produzent), K’Sante (Co-Leiter, Sänger) und Sett (Co-Leiter, Rapper) auftreten. Heartsteel ist die neueste Gruppe, die von Riot Games Music (RGM) ins Leben gerufen wird. Bekannt ist RGM für seine führende Rolle in der virtuellen Kunstszene mit Fan-Lieblingen wie K/DA, Pentakill, und True Damage.

Heartsteel ist eine Gruppe dynamischer Draufgänger, die sich der unverfrorenen Individualität und kreativen Selbstentfaltung verschrieben haben. Ihre Mission ist es, sich den Weg zum Erfolg zu ebnen. Die Persönlichkeit und der Sound der Gruppe sind inspiriert von modernen Musikkollektiven sowie vielfältigen Einflüssen aus verschiedenen Genres und Epochen und formen so eine mutige, ungewöhnliche Identität. Das auf die Charaktere zentrierte Songwriting von Heartsteel und ihre aussergewöhnliche Energie werden in ihrer bevorstehenden Debütsingle Paranoia erstmals präsentiert. Der Song ist ab sofort auf allen relevanten Musikplattformen verfügbar.

"Die virtuellen Künstler von Riot waren einige der innovativsten und beliebtesten Musikmomente für unsere Spieler. Die Idee einer rein männlichen Band wurde von Fans schon lange spekuliert und wir freuen uns sehr, diese Fantasie zum Leben zu erwecken. Heartsteel ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen all unseren talentierten Inhouse-Kreativteams und einigen unglaublichen neuen Künstlern. Die Ethik von Heartsteelist eine Supergroup von musikalischen Seelenverwandten, die grösser ist als die Summe ihrer Teile – eine Philosophie, die unsere Community jeden Tag durch ihre Hingabe an unsere Spiele verkörpert."

Maria Egan, Global Head of Music & Events bei Riot Games Entertainment