Kommt ein vollwertiger Voice Chat?

In "League of Legends" könnte künftig ein vollwertiger Team-Voice-Chat Einzug halten. Entwickler Riot Games bestätigte, dass eine entsprechende Funktion derzeit in Arbeit ist.

Bislang erlaubt das MOBA lediglich Sprachkommunikation innerhalb von vorab gebildeten Gruppen. Künftig sollen Spieler jedoch auch mit zufälligen Teammitgliedern im Match sprechen können. Laut Riot könne ein solcher Voice-Chat die Koordination und Zusammenarbeit innerhalb eines Teams deutlich verbessern.

Allerdings soll das Feature nicht überstürzt eingeführt werden. Riot betont, dass man zunächst sicherstellen wolle, dass die Funktion zuverlässig funktioniert und keine zusätzlichen Probleme mit toxischem Verhalten verursacht. Der Entwickler arbeitet daher parallel an Systemen, die missbräuchliches Verhalten erkennen und eindämmen sollen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht derzeit bisher nicht fest. Riot plant stattdessen weitere Tests sowie Feedback-Runden mit der Community, bevor der Team-Voice-Chat schrittweise eingeführt wird – möglicherweise zunächst nur in bestimmten Regionen oder Sprachen.