Hackerangriff auf Game Freak

Was sich gestern bereits andeutete (etwa mit dem Leak eines Pokémon-Spiels, über den wir an dieser Stelle berichteten), hat mittlerweile weitere Kreise gezogen. So hat Entwickler Game Freak einen Hackerangriff offiziell bestätigt.

Demnach hat sich laut Game Freak eine externe Gruppe bereits im August unbefugt Zugriff zu externen Daten verschafft. Neben Informationen zu rund 2500 ehemaligen und aktuellen Angestellten waren auch konkrete Angaben zu Projekten davon betroffen. Seitdem werden die Server besser geschützt und die Sicherheitsmassnahmen wurden ebenfalls verschärft. Gleichzeitig schliesst man nicht aus, dass weitere Leaks in den nächsten Tagen folgen könnten.

Game Freak entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und verspricht, uns diesbezüglich weiter auf dem Laufenden zu halten.