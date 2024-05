Mobile Suit Gundam x Call of Duty

Bandai Namco Europe und "Call of Duty" geben ihre Zusammenarbeit bekannt und bringen die Legenden aus der Gundam-Reihe in den bekannten Ego-Shooter-Franchise. Konkret werden im Juni werden für begrenzte Zeit bestimmte Tracer Pack Bundles verfügbar sein, welche Operator Skins, Waffenbaupläne, Finishing Moves und mehr, inspiriert von beliebten Mobile Suits, enthalten.

Folgende drei Gundam-Tracer Packs werden während des Eventzeitraums angeboten: - Tracer Pack: Mobile Suit - RX-78-2 Gundam - Tracer Pack: Mobile Suit – MS-06S Zaku II - Tracer Pack: Mobile Suit – XVX-016 Gundam Aerial

Die Tracer Packs können ab Anfang Juni für "Call of Duty: Modern Warfare III", "Call of Duty: Warzone" und Call of Duty: Warzone Mobile" erworben werden Zusätzlich sind während des Event-Zeitraums eine Reihe an Fortschritts-Belohnungen aus dem Gundam-Universum für alle Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare III", "Call of Duty: Warzone" und Call of Duty: Warzone Mobile" verfügbar, inklusive einem Waffenbauplan, einer Waffentarnung, Vinyl-Schallplatten, einem Sticker, einem Emblem, einem Waffenanhänger und Calling Cards.

Im Gundam-Franchise dreht sich alles um talentierte Piloten, die technologisch hochentwickelte Maschinen ins Kampfgeschehen befehligen. Ähnlichen Herausforderungen müssen sich auch Spieler in "Call of Duty" stellen. Das Gundam-Franchise begann als Anime im Jahr 1979 und umfasst heutzutage eine Reihe an Spielzeugen und Sammelgegenständen, Anime-Serien, Filmen und einer Vielzahl an Videospielen.