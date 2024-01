Entlassungen bei Behaviour Interactive

Was im Laufe des gestrigen Tages noch als Gerücht die Runde machte, wurde jetzt offiziell bestätigt: Auch bei Behaviour Interactive ist es zu Entlassungen gekommen.

So berichtet Kotaku, dass zwischen dem 9. und 11. Januar rund 45 Angestellte bei Behaviour Interactive ihren Job verloren haben. Dabei war die Niederlassung in Montreal betroffen. Allerdings sei es zuvor bereits im Dezember zu Kündigungen gekommen. Behaviour Interactive hat insgesamt etwa 1.300 Mitarbeiter. In einem offiziellen Statement sagt das Unternehmen folgendes dazu:

"In letzter Zeit machten veränderte Marktbedingungen eine Anpassung des Umfangs mehrerer Behaviour-Projekte erforderlich. In solchen Situationen ziehen wir es immer vor, Talente anderen Projekten zuzuweisen. Leider steht uns diese Möglichkeit nicht immer zur Verfügung. Diese Abgänge machen weniger als drei Prozent unserer Gesamtbelegschaft aus."

Behaviour Interactive wurde am 21. September 1992 gegründet. Dem Studio verdanken wir etwa "Dead by Daylight".