Behaviour Interactive: Erneute Entlassungen

Bei Behaviour Interactive ist es leider erneut zu Stellenstreichungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Der Umfang der jüngsten Entlassungen bei Behaviour Interactive ist unbekannt. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Ein Teil der Geschäftstätigkeit von Behaviour Interactive konzentrierte sich traditionell auf externe Entwicklungspartnerschaften. In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach externen Entwicklungsprojekten im Bereich Mobile und Casual Games zurückgegangen. Da wir unsere verbleibenden Projekte abschliessen und kurzfristig keine vergleichbaren Möglichkeiten erwarten, haben wir uns entschlossen, uns von einigen Kollegen zu trennen. Solche Entscheidungen fallen uns nie leicht, und wir sind den betroffenen Mitarbeitern dankbar für ihren Beitrag, mit dem sie Behaviour über die Jahre hinweg mitgeprägt und unsere Partner unterstützt haben."

Bereits im Juni 2024 war es zu Entlassungen bei Behaviour Interactive gekommen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Behaviour Interactive wurde am 21. September 1992 gegründet. In den vergangenen Jahren wurde man vor allem mit "Dead by Daylight" verbunden.