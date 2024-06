Erneute Stellenstreichungen bei Behaviour Interactive

Bei Behaviour Interactive ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Das wurde mittlerweile offiziell von dem Unternehmen bestätigt.

Demnach haben diesmal rund 95 Mitarbeiter bei Behaviour Interactive ihre Stelle verloren, etwa 70 davon in Montreal. Schon im Januar hatte man 45 Jobs gestrichen.

Besagte Massnahme ist laut dem Unternehmen notwendig, um sich wieder auf dessen Stärken zu konzentrieren und angesichts des Wettbewerbs in der Branche konkurrenzfähig zu bleiben. Zudem muss die Unternehmensstruktur strategisch geändert werden. Ziel ist es, am Ende die Ressourcen bei Produktentwicklung, Produktion, Geschäftsentwicklung und Marketing klarer zu unterscheiden.

Behaviour Interactive wurde am 21. September 1992. In den vergangenen Jahren wurde man vor allem mit "Dead by Daylight" verbunden.