Behaviour Interactive kauft The Fun Pimps

Behaviour Interactive gibt den Kauf von The Fun Pimps bekannt. Der Entwickler ist vor allem für "7 Days to Die" bekannt.

The Fun Pimps verzeichnet inzwischen mehr als 20 Millionen verkaufte Einheiten und ist auf etwa 70 Mitarbeiter gewachsen. Die Übernahme soll zusätzliche Ressourcen für die Weiterentwicklung von "7 Days to Die" bereitstellen. Strukturelle Veränderungen am Team sind nicht angedacht. Finanzielle Details dazu nannte man nicht.

The Fun Pimps bleibt operativ eigenständig und setzt seine Arbeit unverändert fort. Behaviour stärkt damit gleichzeitig seine Position im Horrorsegment, zu dem unter anderem Marken wie "Dead by Daylight" zählen.

The Fun Pimps wurde 2013 von Joel Huenink und Christian Lang gegründet.