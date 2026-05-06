Myst & Riven: Remakes für weitere Plattformen in Aussicht

Cyan kündigt weitere Versionen der Remakes von "Myst" und "Riven" an. Einen Termin für diese gibt es auch schon.

Demnach wird das Remake von "Myst" ab 19. Mai auch für PS5 und PlayStation VR2 erhältlich sein. Am selben Tag wird die Neuauflage von "Riven" auch für Xbox Series X veröffentlicht.

Die Remakes von "Myst" und "Riven" unterstützen sowohl die klassische Darstellung auf dem Bildschirm als auch die PlayStation VR2 und bieten damit zwei unterschiedliche Spielweisen. Beide Varianten wurden dabei gezielt optimiert, um Interaktionen, Grafikqualität, Auflösung und Performance simultan zu berücksichtigen. Zusätzlich setzen die Titel auf Raytracing-Reflexionen im 2D-Modus, welche eine höhere Bildqualität ermöglichen, aber die Bildrate auf 30 fps begrenzen. Ohne besagte Option steigt die Bildrate auf 60 fps, wobei alternative Reflexionstechniken genutzt werden.

Auf PlayStation 5 Pro profitieren beide Spiele zudem von erweiterten Grafikoptionen, darunter eine verbesserte Sichtweite, detailliertere Vegetation, hochwertigere Texturen und optimierte Effekte. Auch im VR-Modus steigt die Basisauflösung, während Upscaling-Technologien auf Basis der Unreal Engine für weitere Bildverbesserungen sorgen.