Eidos Montreal: Erneute Entlassungen

Bei Eidos Montreal ist es zum insgesamt dritten Mal zu Entlassungen gekommen. Erste Details dazu sind bereits bekannt.

Demnach liegt zwar noch kein offizielles Statement von Eidos Montreal zu den jüngsten Stellenstreichungen vor, aber in den sozialen Medien mehren sich die entsprechenden Berichte von betroffenen Mitarbeitern. Demnach dürfte mindestens ein Dutzend Personen davon betroffen sein.

Schon im März hatte das Studio 75 Mitarbeiter entlassen (unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen), laut damaliger Mitteilung wegen auslaufender Projektaufträge. Nach Angaben mehrerer Quellen wurden zudem inzwischen zahlreiche Projekte eingestellt, was vermutlich zu weiteren Entlassungen führen wird.

Eidos Montreal wurde am 26. November 2007 gegründet. Neben diversen Teilen von "Deus Ex" entstanden dort unter anderem auch "Thief" und "Marvel's Guardians of the Galaxy".