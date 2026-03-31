Eidos Montreal: Erneute Entlassungen

Bei Eidos Montreal ist es jetzt zum insgesamt vierten Mal zu Entlassungen gekommen. Der langjährige Studio-Boss verlässt das Unternehmen ebenfalls.

Insgesamt haben diesmal 124 Angestellte von Eidos Montreal ihren Job verloren. Das offizielle Statement zu dem Thema sieht so aus:

"Eidos Montreal gibt einen Personalabbau sowie den Weggang des Studioleiters David Anfossi bekannt. Der Personalabbau, von dem 124 Mitarbeiter betroffen sind, ist auf veränderte Projektanforderungen zurückzuführen und betrifft sowohl die Produktions- als auch die Support-Teams. Heute ist ein schwieriger Tag für unser Studio, der die Notwendigkeit widerspiegelt, uns anzupassen und unsere Kräfte dort zu bündeln, wo Eidos Montreal am effektivsten sein kann. Wir sind den betroffenen Teammitgliedern zutiefst dankbar; diese Entscheidung steht in keinem Zusammenhang mit ihrem Talent, ihrem Engagement oder ihrer Leistung. Die betroffenen Mitarbeiter mit Sorgfalt und Respekt zu unterstützen, bleibt unsere Priorität, während wir gleichzeitig die Kontinuität für die Teams in der Zukunft sicherstellen. Nach vielen Jahren als Studioleiter trennen sich zudem David Anfossi und Eidos Montreal. Wir danken David für seine Beiträge und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Ein Übergangsplan ist in Arbeit, und weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald die neue Führung feststeht."

Eidos Montreal wurde am 26. November 2007 gegründet. Neben einigen Teilen von "Deus Ex" entstanden dort unter anderem "Thief" und "Marvel's Guardians of the Galaxy".