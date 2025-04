Heute erreichen uns leider Meldungen über weitere Entlassungen bei Eidos Montreal. Bereits im vergangenen Januar war es dort zu einem Stellenabbau gekommen.

Screenshot

Diesmal haben bis zu 75 Angestellte ihren Job verloren, da sie nicht vollständig auf andere Projekte verteilt werden konnten. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Heute haben wir unseren Studiomitarbeitern mitgeteilt, dass wir bis zu 75 wertvolle Mitarbeiter entlassen werden, da eines unserer Mandate ausläuft. Das hat nichts mit ihrem Engagement oder ihren Fähigkeiten zu tun, aber leider haben wir nicht die Kapazität, sie vollständig für unsere anderen laufenden Projekte und Dienstleistungen einzusetzen: Diese sehr talentierten und erfahrenen Experten werden in den Arbeitsmarkt eintreten und wir arbeiten daran, sie bei diesem Übergang zu unterstützen. Eidos-Montréal wird seine anderen Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, weiterführen."

Eidos Montreal wurde am 26. November 2007 gegründet. Neben diversen Teilen von "Deus Ex" entstanden dort etwa auch "Thief" und "Marvel's Guardians of the Galaxy".