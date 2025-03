Updates zu einigen Spielen von CD Projekt

Bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen hat CD Projekt RED auch aktuelle Wasserstandsmeldungen zu kommenden Titeln gegeben. Konkret wissen wir jetzt, wie es bezüglich einiger kommender Teile von "Cyberpunk" und "Witcher" aussieht.

Zunächst einmal ist man einer Partnerschaft mit dem Mobilentwickler Scopely eingegangen. Ziel ist es, auf Basis einer Marke von CD Projekt RED ein Spiel auf die Beine zu stellen. Bis dies jedoch vorzeigbar ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Scopely ist bereits seit kurzem im Besitz von "Pokémon Go".

Bezüglich "The Witcher 4" geht alles im ursprünglich geplanten Tempo vor sich. Der Witcher-Ableger "Project Sirius" ist immer noch in der Pre-Production-Phase während sich das Remake des ersten Teils sogar lediglich in der Konzeptionierungsphase befindet.

Für den Nachfolger von "Cyberpunk 2077", auch als "Project Orion" bekannt, sieht es dagegen besser aus. Hier plant man nämlich innerhalb der nächsten Wochen von der Konzeptionierungs- in die Pre-Production-Phase zu wechseln. Die zugehörige Netflix-Serie gibt es ebenfalls noch. Die komplett neue Marke, "Project Hadar", macht ebenfalls Fortschritte und entwickelt sich prächtig.