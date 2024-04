Witcher-Macher gegen Mikrotransaktionen in Einzelspieler-Titeln

Wenn irgendwann einmal die Nachfolger von "The Witcher 3: Wild Hunt" oder "Cyberpunk 2077" erscheinen, ist nicht davon auszugehen, dass darin Mikrotransaktionen vorzufinden sind. Deren Entwickler, also CD Projekt RED, hat sich nun nämlich klar dagegen ausgesprochen.

Konkret sagte CD Projekts Chief Financial Officer, Piotr Nielubowicz, jetzt in einem Interview, dass sein Unternehmen keinen Platz für Mikrotransaktionen in Einzelspieler-Titeln sehe. Für Multiplayer-Titel wolle man dagegen zumindest nicht völlig ausschliessen, dass man in der Zukunft auf eine derartige Lösung zurückgreife.

CD Projekt RED wurde im Mai 1994 gegründet. Aktuell befinden sich dort fünf Projekte in Entwicklung, unter anderem ein Remake des ersten Teils von "The Witcher".