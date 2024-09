Release-Termin von To the Moon für PlayStation 5 und Xbox Series steht fest

Wie Publisher Serenity Forge und Entwicklerstudio Freebird Games bekannt geben, erscheint "To the Moon" am 8. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Für PC ist das Adventure mit Rollenspielelementen bereits seit 2011 erhältlich und erfreut sich der Bewertung "äusserst positiv". Später folgten Android- und iOS-Versionen und 2020 schliesslich der Release für Nintendo Switch.

Über To the Moon

"Dr. Rosalene und Dr. Watts haben ganz besondere Jobs: Sie geben den Leuten noch eine Chance zu leben, alles noch einmal von Anfang an... aber auch nur in den Köpfen ihrer Patienten.

Aufgrund der Schwere dieser Operationen wird das neue Leben die letzte Sache sein, an die sich die Patienten erinnern, bevor sie ihren letzten Atemzug tätigen. Folglich wird diese Operation nur bei Menschen durchgeführt, die bereits im Sterben liegen, um ihre nie im Leben in Erfüllung gegangenen Träume zu realisieren.

Diese ungewöhnliche Geschichte verfolgt den Versuch, den Traum einens älteren Mannes, Johnny, zu erfüllen. Mit jedem Schritt zurück in die Vergangenheit, wird ein neues Bruchstück aus Johnnys Vergangenheit aufgedeckt. Und während die zwei Doktoren die Puzzlestücke aus Johnnys Leben zusammenfügen, versuchen sie herauszufinden, warum der alte Mann sich gerade eine solche Sache als letzten Wunsch wünscht.

Und Johnnys letzter Wunsch ist natürlich... zum Mond zu fliegen.

Hauptmerkmale