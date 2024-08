To the Moon auch für PS5 & Xbox Series X

Serenity Forge hat Umsetzungen von "To the Moon" für PS5 und Xbox Series X in Aussicht gestellt. Ein atmosphärischer Trailer stimmt uns mit bewegten Bildern darauf ein.

Bei "To The Moon" handelt es sich um ein handlungsbasiertes Rollenspiel, in dem zwei Ärzte, Dr. Rosalene und Dr. Watts, in die Erinnerungen eines sterbenden Mannes namens Johnny eintauchen, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Diese spezielle Operation, die nur bei todkranken Patienten durchgeführt wird, erlaubt es den beiden Ärzten, das Leben ihrer Patienten in deren Gedanken neu zu gestalten, sodass diese ihre unerfüllten Träume erleben können, bevor sie sterben.

"To The Moon" ist bereits für Switch und den PC erhältlich. Die Fassungen für PS5 und Xbox Series X sind bislang unterminiert.