TV-Adaption von Beyond: Two Souls findet Produktionsfirma

Wie Deadline exklusiv berichtet, hat die TV-Adaption von "Beyond: Two Souls" eine Produktionsfirma gefunden. Dabei wird ein bekannter Name genannt, mit dem sich der Kreis quasi schliesst.

Demnach hat Elliot Pages Pageboy Productions von Quantic Dream die Rechte an einer TV-Adaption von "Beyond: Two Souls" erworben. Page hatte bereits an der Seite von Willem Dafoe eine tragende Rolle in dem interaktiven Thriller. Besagte Fernsehserie soll sich noch im frühen Stadium befinden und in erster Linie die Story des zugehörigen Spiels vertiefen.

"Beyond: Two Souls" folgt Jodie Holmes, einer jungen Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten, die in ein Netz von Regierungsverschwörungen und ausserweltlichen Kräften verwickelt wird. Jodie ist dabei stets mit einem mysteriösen Wesen namens Aiden verbunden und muss sich sowohl mit militärischer Ausbeutung als auch mit ausserweltlichen Bedrohungen auseinandersetzen, während sie die wahre Natur ihrer Kräfte entdeckt.

"Beyond: Two Souls" ist für PS3, PS4 und den PC erhältlich.