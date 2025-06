DayZ veröffentlicht Update 1.28

Bohemia Interactive gibt die Veröffentlichung von Update 1.28 für "DayZ" bekannt, welches ab sofort auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar ist. Das Update basiert auf dem Feedback der Community, das während der experimentellen Testphase gesammelt wurde und führt dynamische Welt-Ereignisse, weitere Waffen und eine Fahrzeug-Synchronisation ein.

Das Update soll nicht nur nicht nur das Überlebenserlebnis auf Sakhal mit dynamischen Wracks bereichern, sondern auch das gesamte "DayZ"-Erlebnis verbessern. Spieler werden einen Unterschied merken bei Schiessereien in engen Ecken durch verbessertes Waffenhandling, bei Autofahrten durch verbesserte Fahrzeugphysik und bei abgefeuerten Schüssen durch neue Waffengeräusche. Das Update spiegelt das kontinuierliche Engagement des Entwicklungsteams wider, "DayZ" bei jeder Gelegenheit zu verbessern. Egal, ob Spieler:innen als einsamer Wolf in der rauen Wildnis von Sakhal überleben, als Abenteurer die Strassen von Chernarus erkunden oder als Trupp in Livonia einen Fernkampf führen, dieses Update ist für alle.

Wichtigste Funktionen und Ergänzungen in Update 1.28

Dynamische Events auf Sakhal

Die Insel Sakhal bekommt einen grossen Aufschwung an Aktivitäten. Patrouillenboote, sowohl Fischerei- als auch Militärboote, tauchen jetzt entlang der Küste auf und bieten möglicherweise wertvolle Beute. Krankenwagenwracks sind entlang der Hauptstrassen zu finden und bieten medizinische Grundausstattung, obwohl sie oft von einer Menge Infizierter begleitet werden. Auch Hubschrauberabsturzstellen sind auf der Shantar-Insel und der Burukan-Halbinsel hinzugefügt worden und unterbrechen die Reiserouten, um Spieler auf neue Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Auch in der Nähe von heissen Quellen wurden seltsame Aktivitäten gemeldet.

Neue Schusswaffen und neues Zubehör

Zwei neue Waffen werden in das Arsenal aufgenommen: die R12, eine halbautomatische Schrotflinte mit robusten Aufsatzmöglichkeiten, und die RAK 37, eine wiederkehrende SMG im Kaliber .380, die sowohl mit 15- als auch mit 25-Schuss-Magazinen ausgestattet ist.

Scope und Optik Erweiterung

Mit diesem Update werden drei neue Scope-Optionen eingeführt: das Marksman-Scope für grosse Entfernungen, das aktualisierte PSO-6 und ein Sportpoint-Scope mit geringer Vergrösserung. Scope-Overlays unterstützen Schadenszustände und beleuchtete Retikel, während das Rangefinder-Overlay eine visuelle Überarbeitung für bessere Klarheit erhalten hat.

Gunplay & Audio-Verbesserungen

Eine umfassende Überarbeitung des Waffensounds sorgt für mehr Tiefe und Realismus bei allen nicht-automatischen Gewehren. Das System zum Anheben von Schusswaffen wurde ebenfalls überarbeitet mit der Einführung eines neuen Pullback-Zustands, wenn Waffen auf Hindernisse treffen.

Überarbeitete Fahrzeug-Synchronisation

Das Fahren in "DayZ" erhält ein grosses Upgrade mit einer kompletten Überarbeitung der Client-Server-Fahrzeugsynchronisation. Dies führt zu einem stabileren und reaktionsschnelleren Erlebnis, auch unter Bedingungen mit hoher Latenz. Hüpfende oder schwebende Fahrzeuge sollten nun der Vergangenheit angehören.

Verbesserungen der Fahrzeug-Sounds

Die Motorengeräusche wurden für verschiedene Entfernungen (innerhalb, um das Fahrzeug herum und weit davon entfernt) verfeinert, um eine bessere Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs zu ermöglichen und gleichzeitig ein Gefühl der Präsenz und Hörbarkeit für Spieler in der Nähe zu bewahren.