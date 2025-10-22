Tales of Xillia 2 Remastered bestätigt

Nachdem „Tales of Xillia“ vor einiger Zeit ein Remaster erhalten hat, soll nun auch der direkte Nachfolger „Tales of Xillia 2“ eine ähnliche Behandlung erfahren. Laut Publisher Bandai Namco soll es nicht mehr allzu lange dauern, bis Spielerinnen und Spieler erneut in die Welt von Xillia eintauchen dürfen.

In einem Interview mit dem japanischen Videospielmagazin Famitsu sprach Serienproduzent Yusuke Tomizawa darüber, an welchen Projekten derzeit gearbeitet wird. Demnach befinde sich das Unternehmen aktuell an mehr als zwei Spielen in Entwicklung, zu denen es in naher Zukunft genauere Informationen geben werde. Im Hinblick auf ein Remaster von „Tales of Xillia 2“ sagte Tomizawa:

„Wie ich bereits erwähnt habe, besteht unsere Richtlinie für dieses Remaster-Projekt darin, alles so schnell wie möglich anzukündigen und zu veröffentlichen, sobald es fertiggestellt ist – mit einem klaren Fokus auf Geschwindigkeit. Dasselbe gilt für Xillia 2, das sich noch in Entwicklung befindet, weshalb wir bisher noch nichts angekündigt haben. Wir werden unser Bestes geben, euch so bald wie möglich mit Neuigkeiten zu versorgen.“

„Tales of Xillia 2“ wurde ursprünglich für die PlayStation 3 veröffentlicht.