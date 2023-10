Neue Informationen zu den Entlassungen bei Team17

Nachdem es Anfang letzter Woche bereits Berichte über Entlassungen bei Team17 gab, sind inzwischen frische Informationen dazu durchgesickert. Zahlen werden auch genannt.

So sind angeblich insgesamt 91 Leute entlassen worden. Dies entspricht rund einem Drittel der kompletten Belegschaft. Entgegen den Berichten aus der vergangenen Woche waren auch mehr Bereiche davon betroffen als zunächst angenommen. Intern machen sich die Teams offenbar auch Gedanken, dass ihre Projekte mit der geschrumpften Mitarbeiterzahl überhaupt noch weiter und zu Ende geführt werden können. Team17 war in der Vergangenheit unter anderem Publisher von "Worms", "Dredge" und "Hell Let Loose".

Team17 hat sich bisher nicht offiziell zu den neuen Daten und Fakten bezüglich des Stellenabbaus geäussert.