Konsultationsphase bei Team17

Nachdem wir kürzlich erst über Entlassungen bei Epic Games berichten mussten, gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten zu Team17. Inzwischen liegt auch ein Statement des Publishers vor.

So machen gestern zunächst Berichte über baldige Entlassungen bei Team17 die Runde. Dies wurde in dieser Form vom Unternehmen nicht bestätigt, aber der Abgang des CEO, Michael Pattison, findet sehr wohl statt. Gleichzeitig sagt man, dass der Publisher momentan in einer Phase der Konsultation sei. Von dieser Restrukturierung sei jedoch nur Team17 Digital betroffen und Astragon sowie Storytoys nicht.

Team17 ist in der Vergangenheit unter anderem als Publisher von "Worms" in Erscheinung getreten.