Fallout 4: Anniversary Edition vorgestellt

Bethesda hat eine Anniversary Edition von "Fallout 4" in Aussicht gestellt. Diese wird auch für Switch 2 erhältlich sein.

Besagte Anniversary Edition von "Fallout 4" erscheint am 10. November, also pünktlich zum zehnten Geburtstag des Spiels, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres.

Die Anniversary Edition von "Fallout 4" vereint das Hauptspiel mit sämtlichen sechs offiziellen Erweiterungen, darunter Automatron, Far Harbor und Nuka-World. Damit bündelt Bethesda Game Studios das komplette Abenteuer im verseuchten Commonwealth zu einem vollständigen Gesamtpaket.

Neben den bekannten Inhalten enthält die Edition über 150 Elemente aus dem Creation Club. Die Sammlung umfasst frische Waffen, zusätzliche Missionen, spielerische Anpassungen und kosmetische Ergänzungen, welche das Erlebnis deutlich erweitern. Auch Dogmeat erhält neue Varianten wie einen Husky oder Dalmatiner.

Ob beim Aufbau von Siedlungen, dem Kampf gegen Maschinen oder dem Erkunden der verlassenen Landschaften - die Anniversary Edition bietet sämtliche Facetten des ursprünglichen Open-World-Rollenspiels in überarbeiteter Form. Sie feiert ein ganzes Jahrzehnt voller Entdeckungen, Entscheidungen und Überlebenskampf in einer Welt, die nichts von ihrer Faszination verloren hat.