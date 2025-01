Fan-Erweiterung Hunter’s Abyss verfügbar

Solange wir auf einen Nachfolger warten bleibt "Fallout 4" der letzte Single-Player-Teil der Hauptreihe. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, weswegen sich Fans die Wartezeit gerne mit Mods verkürzen. Eine gerade veröffentlichte Fan-Erweiterung mit dem Titel "Hunter’s Abyss" zeigt, dass die Community das 2015 veröffentlichte Spiel am Leben hält.

So hat NexusMods User 'Lonnie667' für "Hunter’s Abyss" südlich des Glowing Seas, des leuchtenden Meeres, eine neue Region erschaffen, "the Abyss", auf Deutsch "der Abgrund". Aufgrund der hohen radioaktiven Strahlung sind die Kreaturen der Beschreibung der Mod zufolge dort grösser und brutaler. Neben neuen Waffen, Rüstung, voll vertonten NPCs und einem neuen Ort zum Niederlassen wird die Liebe zum Detail beispielsweise bei den sammelbaren Magazinen deutlich. Inspiriert von der "Fallout New Vegas"-Region 'The Divide', treffen wir auf einen Händler, den Super Mutanten "Hunter". "Hunter’s Abyss" wird uns rund zwei bis drei Stunden Extra-Spielspass verschaffen.