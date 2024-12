Fallout: London Entwickler verraten DLC-Pläne für 2025

Auf Reddit wünscht Team FOLON, die Entwickler hinter dem bereits über eine Million mal heruntergeladenen "Fallout: London", allen Fans frohe Festtage. In dem Beitrag gibt es eine weitere frohe Botschaft, nämlich können wir uns für das nächste Jahr auf drei DLCs zu der im Juli 2024 erschienenen "Fallout 4"-Mod freuen.

Die drei zu erwartenden Updates hören auf die Namen "Rabbit & Pork", "Last Orders" und "Wildcard" und sollen neben neuem Material auch herausgeschnittene Inhalte enthalten. Details zu den DLCs bekommen wir nicht, allerdings haben sich bereits Spekulationen dazu verbreitet. So könnte "Last Orders" etwas mit britischen Pubs zu tun haben und "Wildcard" von dem beliebten "Fallout: New Vegas" inspiriert sein. Neben den neuen Inhalten arbeitet das Team auch an Verbesserungen des Gameplays und Bugfixes.