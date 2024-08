Fallout London Freiwillige gründen Indie-Studio

Team Folon, die Gruppe freiwilliger Entwickler hinter der "Fallout 4"-Mod "Fallout London", hat sich entschieden, ein eigenes unabhängiges Studio zu gründen. Das Startkapital für das Indie-Studio ergibt sich aus den Spenden, die im Rahmen der für Besitzer des Hauptspiels kostenlosen Mod zusammen kamen.

In dem Interview von BBC verrät Projektleiter Dean Carter, dass weiterhin an den Inhalten für "Fallout London" gearbeitet wird, die zu Release herausgeschnitten werden mussten. Auch wird an einem weiteren Ausgang des Spiels, dem Wildcard-Ende, gearbeitet, welches in einem zukünftigen Patch erscheinen soll. Das Team wird eigenen Angaben zufolge noch mindestens bis Ende des Jahres mit dem Projekt beschäftigt sein. Auch erfahren wir, dass Bethesda, die Firma hinter "Fallout 4", nicht für eine zukünftige Kooperation auf das Team zugegangen ist, dafür aber Kommunikation mit anderen Studios stattfand, also Bethesdas Konkurrenz.