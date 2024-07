Fallout: London zur Qualitätsprüfung durch GOG freigegeben

Wie die an "Fallout: London" beteiligten Entwickler bekannt geben, hat das Projekt einen neuen Meilenstein erreicht. So sei das Spiel in die Hände der Qualitätssicherung gegeben worden, es wird also auf Bugs, flüssige Spielbarkeit und Ähnliches geprüft. Im April dieses Jahres wurde das Projekt erneut verschoben und zwar ohne Angabe eines Release-Datums. Eigentlich für den 23. April geplant, kündigte Bethesda kurz vorher ein Update für "Fallout 4" an, was die Pläne umgeworfen hatte.

Das QA-Testing wird von der Plattform GOG übernommen, welche die Mod für "Fallout 4" auch vertreiben wird. Wann immer die Partner-Website grünes Licht geben wird, sei die Mod fertig, um von Fans gespielt werden zu können. Auch erfahren wir, dass die Mod einen eigenen Installer haben wird, womit das Spiel unabhängig davon, wo das Hauptspiel "Fallout 4" erworben wurde, gestartet werden kann.