Fallout: Miami bekommt neuen Trailer

Es sind gute Zeiten für das "Fallout"-Universum, denn mit der Serie auf Amazon Prime wurde in den vergangenen Wochen das Interesse vieler neuer und alter Fans geweckt. Während "Fallout: London" jedoch gerade wegen des Next-Gen Upgrades zu "The Fallout 4" zurückgehalten wurde, gibt es nun Neues zu einer anderen Mod. Präsentiert wird uns ein Trailer zu "Fallout: Miami":

Die Mod von ‘Mika999' und dem aus Level-Designern und -Artists bestehenden kleinen Team spielt nach Ende von "Fallout 4". Der Lone Survivor verlässt das Commonwealth und folgt dem Versprechen eines gut bezahlten Jobs in Florida. Wir sehen im Trailer, dass die Strände von Miami in der postapokalyptischen Version nicht immer so sonnig ausfallen und zum Sonnenbaden einladen, wie das eingespielte Lied vermuten lassen würde. Auf uns warten neue Quests, neue Monster und viele neue Charaktere und Gefährten.

Hier geht es zur Website von "Fallout: Miami", wo die erste Episode für Xbox und PC heruntergeladen werden kann.