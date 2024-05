Neues Update für nächste Woche geplant

In der kommenden Woche soll es für "Fallout 4" einen neuen Patch geben, der auf dem verhunzten Next-Gen-Update aufbaut. Damit möchte Bethesda einmal mehr auf die bestehenden Probleme der Konsolenfassung eingehen.

Eigentlich sollte das Next-Gen-Update die glorreiche Rückkehr von "Fallout 4" auf die Bildschirme dieser Welt einläuten. Doch anstatt Millionen Menschen begeistert vor die Konsolen zu locken, sorgte der Patch für Unmut und pure Enttäuschung bei den Fans. Immerhin will Entwickler Bethesda in der kommenden Woche nachhelfen und hat für diese die Veröffentlichung eines weiteren Updates angekündigt.

Leider hat das Entwicklerstudio bislang noch nicht verraten, was genau alles in diesem enthalten sein wird, doch soll es, immerhin, weitere Anpassungsmöglichkeiten in Sachen Grafik- und Performance-Einstellungen geben und generelle Bugfixes.

Es ist bislang nicht bekannt, wann genau die Spieler von "Fallout 4" mit der Veröffentlichung rechnen können.