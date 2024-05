Fallout 4: Patch für Next-Gen-Versionen verfügbar

Wie angekündigt, hat Bethesda einen Patch für die Next-Gen-Fassungen von "Fallout 4" veröffentlicht. Praktischerweise erfahren wir auch, was sich dadurch ändert.

So ist es von nun an möglich, Grafik und Performance der Next-Gen-Versionen von "Fallout 4" unseren Wünschen anzupassen. Gleichzeitig wurden auch noch einige Bugs beseitigt. Wer sich für sämtliche Details interessiert, dürfte in den englischen Patchnotes fündig werden.

Bethesda, die Macher von "Fallout 3" und "The Elder Scrolls V: Skyrim", heissen uns in der Welt von "Fallout 4" willkommen – ihrem bisher ambitioniertesten Spiel und der nächsten Generation des Open-World-Gamings. Als einziger Überlebender von Vault 111 betreten wir eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Jede Sekunde ist ein Kampf ums Überleben und alles liegt in unserer Hand. Nur wir können sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen.

"Fallout 4" erschien am 10. November 2015 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 25. April bedient.