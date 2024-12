Entlassungen bei Warner Bros. Games in Montreal

Auch in dieser Woche müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Warner Bros. Games in Montreal davon betroffen.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, aber mehrere anonyme Quellen berichten, dass bei Warner Bros. Games in Montreal 99 Mitarbeiter entlassen wurden. Angeblich wurde diese Entscheidung in einer Videokonferenz am vergangenen Montag verkündet.

Nach dem bereits beschlossenen Ende von "Suicide Squad: Kill The Justice League" käme dieser Schritt nicht völlig überraschend. Die Entlassenen hatten dabei die Wahl, ob sie bei der kommenden Jobsuche unterstützt werden wollen oder lieber auf eine interne Warteliste wandern. Dort werden Namen gesammelt, die man kontaktiert, wenn wieder mehr Arbeit vorhanden ist - was jedoch erst 2026 der Fall sein könnte..

Bei Warner Bros. Games in Montreal entstanden unter anderem "Gotham Knights" und "Batman: Arkham Origins".