Entlassungen Warner Bros. MontrÃ©al

Auch in dieser Woche mÃ¼ssen wir leider wieder Ã¼ber Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Warner Bros. MontrÃ©al davon betroffen.

Mehrere Entwickler von Warner Bros. MontrÃ©al berichten demnach in den sozialen Medien Ã¼ber Entlassungen. Die meisten von ihnen geben dabei an, dass der 13. MÃ¤rz ihr letzter Arbeitstag war. Der Umfang des Stellenabbaus ist bisher noch nicht klar, zumal ein offizielles Statement zu dem Thema bisher noch nicht vorliegt.

Besagter Schritt hatte sich abgezeichnet. Im jÃ¼ngsten Quartalsbericht hatte man ein Minus von 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vermelden mÃ¼ssen, weil keine neuen Titel verÃ¶ffentlicht worden waren. Ausserdem sagte Netflix CEO Ted Sarandos kÃ¼rzlich, dass die Ãœbernahme von Warner Bros. durch Paramount vermutlich mit grÃ¶sseren Kosteneinsparungen verbunden sei.

Warner Bros. MontrÃ©al wurde im Jahr 2010 gegrÃ¼ndet.