Entlassungen bei Warner Bros. Games in San Francisco

Aktuell mehren sich die Berichte, wonach es bereits im Dezember bei Warner Bros. Games in San Francisco zu Entlassungen kam. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Warner Bros. Games in San Francisco ist noch unklar. Ehemalige Beschäftigte erklären in diesem Zusammenhang jedoch, dass ihre Funktionen und sogar ganze Teams gestrichen wurden. Der Director of Design Tony Perkins erwähnt etwa, seine Position werde abgebaut, weil ein veröffentlichtes Spiel nicht den erwarteten Erfolg erzielt hat. Auch der langjährige Art Director Roland Herran bestätigt einen Personalabbau im Studio. Ein Statement von offizieller Seite gibt es bisher noch nicht.

Im Dezember 2024 war es bei Warner Bros. Games in Montreal zu Entlassungen gekommen. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Warner Bros Games San Francisco beherbergt die digitale Publishing Sparte von Warner Bros. Games. Die Gründung erfolgte im Jahr 2013.