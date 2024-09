World of Warships feiert sein 9-jähriges Jubiläum auf See

Wargaming feiert das neunjährige Bestehen von "World of Warships". Zu diesem Anlass werden festliche Belohnungen, das "Aquatica-Messe"-Event und ein neuer Hafen in das Spiel gebracht. Neben den Jubiläumsinhalten gibt es auch den Early Access zu den neuen Panamerikanischen Schlachtschiffen, sowie neue Saisons von Keilereien und Ranglistenkämpfen. "World of Warships: Legends" bietet den Spielern ausserdem eine neue Kampagne, paneuropäische Zerstörer und die Sammlung „"European Navies".

Feiert das neunjährige Bestehen

Anlässlich des neunjährigen Jubiläums auf den sieben Weltmeeren bringt "World of Warships" eine Reihe von Belohnungen, den neuen Planeta-Aquatica-Hafen und jede Menge anderer feierlicher Inhalte. Zusätzlich kehren die festlichen Belohnungen zum Jubiläum zurück und ermöglichen es den Spielern, Festtagsmarken zu verdienen, die gegen eine Vielzahl von Gegenständen eingelöst werden können. Darunter befinden sich der Premium Tier VIII US-Kreuzer Rochester, eine Reihe von Containern, Aquatica-Marken für den neu eingeführten Aquatica-Markt, Verbrauchsboni, Abzeichen und Flaggen.

Ausserdem gibt es eine neue Puzzlesammlung mit 60 Teilen, die in den Containern der "Schlacht von Pasa De Patria" warten. Nach Fertigstellung werden die Spieler mit einem einzigartigen und historischen panamerikanischen Kommandanten, Joaquim Marques Lisboa, belohnt. Schliesslich bringt der Jahrestag ein Aquatica Messe-Event in die Waffenkammer, besondere Geburtstags-Tagesaufträge und einen Battle Pass zum neunten Geburtstag.