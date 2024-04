World of Warships: April-Update

Wargaming lässt die Spieler das historische amerikanische Schlachtschiff Wisconsin in der Werft bauen. Neben dem neuen Schiffsbau gibt es einen speziellen Event-Pass mit zwei 20-Level-Fortschrittslinien, um die japanischen Feiertage der Goldenen Woche einzuläuten und die Neuauflage der bei den Fans beliebten asymmetrischen Gefechte!

Wisconsin und West Virginia '44 in der Werft

An vorderster Stelle des April-Inhaltsupdates steht das amerikanische Tier-X-Schlachtschiff Wisconsin. Ausgestattet mit neun präzisen 406-mm-Hauptgeschützen, sowie hoher Geschwindigkeit und guter Tarnung, ist sie das perfekte Schiff für ein rasantes Gameplay. Um das Schadensrisiko durch die schwächere Panzerung des Schiffes zu mindern, ist die Wisconsin mit speziellen Gefechtsanweisungen ausgestattet, die die Vorbereitungs- und Ladezeit für Verbrauchsmaterialien sowie die Nachladezeit für die Hauptbatteriekanone verringern.

Um die Wisconsin freizuschalten, müssen die Spieler 30 Phasen des Schiffbauprozesses absolvieren, von denen 28 über Kampfeinsätze in der Werft abgeschlossen werden können. Auf dem Weg dorthin werden die Spieler auch mit einem anderen amerikanischen Schlachtschiff, der West Virginia 1944, belohnt.

Um die Restaurierung des Turms der echten USS Wisconsin, eines Marinemuseums in Norfolk, Virginia, weiter zu unterstützen, werden verschiedene In-Game-Bundles zum Kauf angeboten, deren Erlöse zu 100 % an die Nauticus Foundation gespendet werden. World of Warships sponsert auch die Eintrittskarten für alle Veteranen und Service-Mitglieder, die das Nauticus im April besuchen.

Feierlichkeiten zur japanischen Goldenen Woche

Zur Feier der Goldenen Woche, die Anfang Mai in Japan stattfindet, wird ein brandneuer Event-Pass in den Gewässern von Warships vor Anker gehen, der den Spielern zahlreiche neue Belohnungen bietet. Auf zwei 20-stufigen Fortschrittslinien können die Spieler eine Fülle von Belohnungen entdecken, darunter Signalcontainer und goldene Marken.

Zu den Belohnungen für die beiden Linien gehören zwei verschiedene Kommandanten, Andrei Teodorescu aus Rumänien mit sechs Fertigkeitspunkten und Ashikaga Teru aus Japan. Ausserdem ein permanentes Bonuspaket für Schiffe der Stufe VII und vier verschiedene Tarnungen. Als Teil der Feierlichkeiten können die Spieler für die Dauer dieses Updates eine brandneue Tarnung ausprobieren, die eine spezielle Zerstörungsanimation bietet.

Asymmetrische Gefechte erheben sich wieder aus der Tiefe

Für Fans des Spieler-gegen-Jedermann-Gameplays bietet das Revival von asymmetrischen Gefechten noch mehr intensive Kämpfe. Vom 11. April bis zum 16. Mai können die Spieler wieder in die Action einsteigen und es mit einer Armada von zwölf Bots aufnehmen. Mit dem gleichen Regelwerk wie bei den früheren asymmetrischen Gefechten können die Kapitäne aus Schiffen der Stufen VI-X jedes Typs wählen und Flotten von fünf Schiffen zusammenstellen, um die Vorherrschaft auf See zu erlangen.

Mit dem April-Update wird auch der Early Access für Commonwealth-Kreuzer fortgesetzt, bevor diese mit Update 13.4 im Forschungsbaum erforschbar werden. Dieses Update begrüsst auch drei neue Keilereien vom 22. April bis zum 29. April, die in einem Neun-gegen-Neun-Format für Tier X-Zerstörer, -Kreuzer und -Schlachtschiffe verfügbar sind.