World of Warships: August Update

Wargaming würdigt in seinem neuesten Update das 80-jährige Jubiläum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Neue Operationen erinnern an dieses Ereignis mit exklusiven Belohnungen und Schiffen, die es zu verdienen gilt - darunter der spezielle Premium-Kreuzer San Diego der Stufe VIII aus den USA. Ausserdem können Spieler den Bau des amerikanischen Premium-Zerstörers USS Laffey der Stufe X in der Werft in Angriff nehmen, und ein System für die Seltenheit von Inhalten ergänzt die Waffenkammer.

Im Namen der Zukunft – Erinnert euch mit neuen Operationen an das Ende des Zweiten Weltkriegs

80 Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen, und um diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern, bringt "World of Warships" drei neue Operationen, die die historische Entwicklung des Krieges widerspiegeln. Während des dreiwöchigen Events "Im Namen der Zukunft" könnt ihr nacheinander die Operationen "Arktiskonvoi", "Tokyo Express" und "Pazifikoffensive" abschliessen. Jede Operation ist für bis zu sieben Spieler ausgelegt und bietet eine Vielzahl von Zielen, darunter die Begleitung von Konvois, heimliche Überfälle und die Zerstörung befestigter feindlicher Anlagen. Um diejenigen zu unterstützen, die sich auf die sieben Weltmeere begeben, können der französische Kreuzer La Galissonnière der Stufe VI und der amerikanische Kreuzer Cleveland der Stufe VIII als Leihschiffe genutzt werden.

Nach drei Wochen kehren alle Operationen für eine letzte Woche zurück, sodass ihr sie erneut absolvieren könnt, wobei die Beschränkungen hinsichtlich Stufen und Nationen erweitert werden. Wenn ihr die Ziele der Operationen erfüllt, werdet ihr mit Sternen belohnt, mit denen ihr in einer speziellen Story-Kampagne vorankommt, die zur neuen "39-45 Chronicles Collection" beiträgt und zahlreiche Belohnungen freischaltet. Dazu gehören ein spezieller Skin zum Ende des Zweiten Weltkriegs für das amerikanische Schlachtschiff Iowa der Stufe IX, ein neuer Effekt zur Zerstörung von Gegnern namens "Unterwasserexplosion" und der amerikanische Kommandant Robert Adams. Für alle, die das Event komplett abschliessen wartet der amerikanische Premium-Kreuzer San Diego der Stufe VIII.

Das unsterbliche Schiff wird in die Werft aufgenommen

Die neueste Ergänzung ist der amerikanische Premium-Zerstörer der Stufe X USS Laffey, der in 20 Bauphasen in der Werft eintrifft. Das Schiff ist für seinen umfangreichen Einsatz während des Zweiten Weltkriegs bekannt und war an historischen Ereignissen wie der Landung in der Normandie und der Schlacht um Okinawa beteiligt. Letztere brachte ihm den Spitznamen "das unsterbliche Schiff" ein, nachdem es sechs Kamikaze-Angriffe und vier direkte Bombentreffer überstanden hatte.

Für Spieler von World of Warships ist die Laffey mit 127-mm-Kanonen ausgestattet, die zwar nicht besonders viel Durchschlagskraft haben, aber mit einem leistungsstarken Toolkit kombiniert werden, das eine gute Tarnung, verbessertes defensives Flugabwehrfeuer und ein verbessertes Verbrauchsmaterial für spezialisierte Reparaturteams bietet. Als wäre das noch nicht genug, verfügt die Laffey auch über eine Variante der Stossfeuer-Mechanik, Kurzstreckentorpedos und einen umschaltbaren Nebelerzeuger, um einige ihrer Nachteile auszugleichen.

Die Waffenkammer begrüsst das System zur Seltenheit von Inhalten

Das Inhalts-Raritätssystem wird in die Rüstkammer integriert und führt farbcodierte Seltenheitsstufen für Schiffe, Tarnungen und Zerstörungseffekte von Gegnern ein. Mit diesem System können Spieler die Unterschiede zwischen den Gegenständen leicht bewerten und die Seltenheit ihrer freigeschalteten Gegenstände auf einen Blick erkennen. Zusätzlich zur Integration in die Rüstkammer wird dieses System auch als Teil des Kapitänslogbuchs verfügbar sein. Das August-Update von World of Warships wird schliesslich durch zwei neue Flaggen und neue Erfolge für die Clan-Kämpfe der Saison 31 abgerundet.