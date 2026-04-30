Azur Lane kehrt zu World of Warships zurück

Die achte Zusammenarbeit mit dem Marine-Mobile-Spiel "Azur Lane" ist gestartet und bis zum 17. Juni verfügbar. Wargaming erweitert das Angebot in "World of Warships" um neue Schiffe, Kapitäne und Tarnungen, die auf den Charakteren des Spiels basieren.

Neue Schiffe und Kapitäne für eure Flotte

In dieser Inhaltswelle kommen sechs themenbezogene Schiffe ins Spiel. Dazu gehören:

Schlachtschiff AL Marco Polo

Zerstörer AL Tashkent

Schlachtschiff AL Massachusetts

Flugzeugträger AL Shinano

Kreuzer AL Harbin

Schlachtschiff AL Richelieu

Zusätzlich stehen acht neue Kapitäne zur Verfügung. Marco Polo, Tashkent, Massachusetts, Shinano, Tallinn, Harbin, Richelieu und Asashio übernehmen das Ruder und besitzen individuelle Sprachausgaben. Passend dazu könnt ihr sechs Gedenkflaggen erwerben, um eure Schiffe zu dekorieren.

Sammlung und Individualisierung

Ihr könnt eine neue Sammlung mit 20 Elementen vervollständigen. Dabei schaltet ihr drei Tarnungen frei. Schliesst ihr die gesamte Sammlung ab, erhaltet ihr eine spezielle Abschussanimation sowie einen Skin für den Kreuzer AL Tallinn und die zugehörige Kommandantin.

Zusätzlich bringt das Update die permanente Tarnung „Wisdom Cubes“ sowie weitere Designs für Tallinn und Asashio. Die Inhalte der „Ocean Guardians“-Premium-Container wurden ebenfalls aktualisiert.

Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2018 wurde die Präsenz von "Azur Lane" stetig ausgebaut. In den vergangenen acht Jahren kamen so insgesamt über 35 Kommandanten und 15 Schiffe zusammen. Die neue Welle erscheint im Rahmen von Update 15.3, das auch den deutschen Zerstörer ZH-1 in die Werft bringt und zwei Event-Pässe mit Belohnungen beinhaltet.