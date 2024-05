World of Warships: Dokumentarfilm & Lange Nacht der Museen

Die Macher von "World of Warships" kündigen den Dokumentarfilm "Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf" an. Der Dokumentarfilm, der vom Schauspieler John C. McGinley gesprochen wird, befasst sich mit der heldenhaften Reise der Naval Combat Demolition Units, die heute als Navy Seal bekannt sind.

Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf

"Frog Fathers" zeigt vier Navy Seal-Veteranen und ihren Besuch an den Stränden der Normandie in Frankreich, wo sie den Mut und die Tapferkeit ihrer Vorgänger, die an der Invasion im Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben, würdigen. Da sich die Schlacht in diesem Jahr zum 80. mal jährt, erforschen die Veteranen die Opfer, die ihre Brüder gebracht haben, und die Bedeutung, die sie für den modernen Militärdienst haben. Die Seal-Veteranen untersuchen auch das Vermächtnis der Schlacht, was es für sie bedeutet und was sie an künftige Generationen von Veteranen weitergeben möchten.

Lange Nacht der Museen 2024

Zusätzlich zu dieser Dokumentarfilm-Premiere wird "World of Warships" die vierte jährliche Lange Nacht der Museen am 1. Juni um 16 Uhr UTC auf dem "World of Warships"-Twitch- und YouTube-Kanal übertragen. Bei den Führungen werden die besonderen Geschichten der Marine-Museumsschiffe, die am D-Day beteiligt waren, vorgestellt. Die Zuschauer können einen Einblick in die Beteiligung der HMS Belfast, des LST-325 und des einzigen überlebenden Exemplars eines deutschen Schiffes, des Torpedoschiffs S-130 aus der Wheatcroft Collection, erhalten.

Neben diesen Führungen gibt es speziell angefertigte Twitch Drops, Gastauftritte und Dokumentarfilme, darunter Frog Fathers und Normandy: 0530 Hours von "World of Warships" sowie ein weiterer Dokumentarfilm von MagellanTV. Zu den Gästen gehört Tyler Pitrof vom U.S. Naval History and Heritage Command, der unbekannte Anekdoten über den "Longest Day" erzählen wird.