World of Warships: Besondere Unternehmen für den Jahresstart 2025

Wargaming beginnt das neue Jahr mit einem Kracher. Den Auftakt zum ersten Update des Jahres 2025 bildet eine spezielle Version von Unternehmen, die brandneue Flaggschiffe enthalten. Mit diesem Update wird auch der Early Access zu den holländischen Kreuzern gewährt, die von einem speziellen Event-Pass begleitet werden. Ausserdem gibt es drei Kapitel des epischen Abenteuers "Björns Ballade" mit einem Kommandanten zum Abstauben und noch mehr Missionen mit vielen Belohnungen, um das Jahr stilvoll zu beginnen.

Sechs Operationen mit einer Besonderheit

Vom 9. Januar bis zum 6. Februar gibt es hochstufige Schiffsoperationen - die neben den Standardoperationen als separater Gefechtstyp laufen - im Spiel und bieten den Spielern, die mutig genug sind, sich ihnen zu stellen, neue Herausforderungen. Diese speziellen Unternehmen beinhalten einen neuen Feind, die sogenannten Flaggschiffe, die als Geschwaderleiter für ihre Flotte fungieren und deutlich mehr Trefferpunkte als Standardschiffe haben.

Es wird drei Flaggschiffe geben, von denen jedes über verschiedene Fähigkeiten verfügt, die die Spieler ausmanövrieren müssen. Der Brandspezialist macht seine Verbündeten gefährlicher, indem er ihre Chancen erhöht, Brände zu legen, ist aber auch selbst anfällig für Brände. Der Torpedomeister erhöht die Nachladegeschwindigkeit von Torpedos für Verbündete, ist dafür aber auch anfällig für Torpedoschaden. Die Eisenfaust schliesslich gibt Verbündeten einen Geschwindigkeitsvorteil und rüstet sie mit speziellen Geschossen aus, die eine erhöhte Panzerung durchdringen. Sobald die Eisenfaust jedoch zerstört wird, fügt sie allen Schiffen in der Nähe Schaden zu.

In den ersten drei Wochen des Updates wird jeweils eines der drei Flaggschiffe die Gewässer nach Beute absuchen, bevor in der vierten Woche alle drei für die ultimative Herausforderung zusammenfinden.

Holländische Kreuzer gehen im Early Access vor Anker

Niederländische Kreuzer werden ebenfalls vom 9. Januar bis zum 6. März in den Early Access aufgenommen. Sie verfügen über 128-mm-Kanonen, eine verbesserte Durchschlagskraft für hochexplosive Granaten und guten Schaden mit panzerbrechenden Granaten, einen Luftangriff mit grosser Reichweite sowie einen Motorboost und einer schnell erneut einsetzbaren „Reparaturmannschaft“, um das Paket abzurunden. Die neue Reihe von Schiffen umfasst den Tier VIII Kreuzer Jaarsveld, den Tier IX Kreuzer Menno Van Coehoorn und den Tier X Kreuzer Utrecht. Ausserdem ist ein brandneuer Event-Pass erhältlich, der die Jaarsveld sowie verschiedene permanente Tarnungen enthält, die für die neue Reihe von Kreuzern verwendet werden können.

Kämpft an der Seite eines legendären Seewolfs im Abenteuer Björns Ballade

Eine brandneue Reise steht bevor: Björns Ballade beginnt am 16. Januar und läuft bis zum 6. Februar. Die Spieler schliessen sich dem berühmten Krieger an, der furchterregende Seeungeheuer erschlagen hat und bis in die dunkelsten Ecken der Welt gesegelt ist. Dieses neue Abenteuer schickt die Spieler auf eine epische Reise durch verschiedene Fantasy-Schauplätze und erstreckt sich über drei Kapitel, die jeweils mit Standard- und erweiterten Missionen ausgestattet sind. Schliesst diese actiongeladenen Kapitel ab, um Kommandant Björn Sturmbrecher mit sechs Fertigkeitspunkten sowie „Verlorene Truhe“-Container und einen exklusiven Rabatt auf Themenpakete zu erhalten.

Das neueste Update beinhaltet ausserdem die Rückkehr der Creatorverse-Kooperation, die Fortsetzung der Hamburger Werft, eine neue Saison von Keilereien und vieles mehr, um das neue Jahr in "World of Warships" zu beginnen.