World of Warships und der internationale Museumstag

Wargaming veranstaltet am 18. Mai sein 5. jährliches Livestream-Event "Die lange Nacht der Museen", das an die Entwicklung der ikonischen Kriegsschiffe während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Bei dem diesjährigen Event wird auch der Naval Museum Atlas vorgestellt, ein brandneues kostenloses Erkundungs-Tool, das Spieler für den Besuch von Museen belohnt. Ausserdem werden im Mai zahlreiche neue Inhalte für das Spiel veröffentlicht, darunter der neue actiongeladene Spielmodus "Gefährliche Route", die Ankunft der Operation Dynamo anlässlich ihres 85-jährigen Bestehens, ein strategisches Event und vieles mehr.

Die Lange Nacht der Museen feiert ihr 5-jähriges Bestehen

Bereits zum fünften Mal veranstaltet "World of Warships" am 18. Mai die alljährliche Lange Nacht der Museen mit dem Schwerpunkt auf den verschiedenen Typen von Kriegsschiffen, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Anhand von Museen aus aller Welt, die einige der legendärsten Schiffe der Geschichte beherbergen, wird ein Blick auf die Entwicklung verschiedener Kriegsschiffe geworfen. Dazu gehören Flugzeugträger mit der USS Intrepid, eine Reise zur USS Wisconsin, um zu erforschen, wie sich die Aufgaben der Schlachtschiffe änderten, und die USS Cod, die zeigt, wie U-Boote die Seekriegsführung geprägt haben. Dieses Jahr nimmt auch das Technikmuseum U-Boot Wilhelm Bauer aus Bremerhaven teil.

Zur Feier des fünfjährigen Bestehens der Langen Nacht der Museen wird in diesem Jahr auch der beliebte YouTube-Kanal History Hit teilnehmen, bei dem der weltbekannte Historiker Dan Snow in einer Debatte über die Entwicklung von Schiffen gegen eine KI antreten wird.

"Wir haben bereits früher mit World of Warships zusammengearbeitet und sind stolz darauf, eine Veranstaltung zu unterstützen, die die bemerkenswerte Arbeit von Museen vorstellt, die sich der Bewahrung der Geschichten dieser kultigen Schiffe widmen. Als leidenschaftliche Verfechter der Geschichte glauben wir, dass Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Museen unschätzbare Gelegenheiten sind, um neue Generationen für unser gemeinsames maritimes Erbe zu inspirieren und zu begeistern."

Dan Snow von History Hit

Eine lohnende Art, Museen zu entdecken: Der Naval Museum Atlas

Auf der diesjährigen Veranstaltung wird auch der Naval Museum Atlas vorgestellt - eine neue digitale Plattform, die Spielern und Geschichtsinteressierten helfen soll, Marinemuseen auf der ganzen Welt zu entdecken. Der Atlas wird als interaktive Karte präsentiert, auf der zum Start neun Marinemuseen und historische Einrichtungen aus der ganzen Welt zu finden sind, zu denen bald noch viele weitere hinzukommen werden. Der Atlas bietet praktische Informationen, um Besuche in der realen Welt zu unterstützen, und hebt Einrichtungen hervor, die sich der Bewahrung des maritimen Erbes verschrieben haben. Während die Datenbank weiter wächst, werden zukünftige Features exklusive Museumsvorteile über den "World of Warships"-Captain's-Club und spezielle Bonuscodes im Spiel beinhalten, die vor Ort in den teilnehmenden Museen erhältlich sind.

World of Warships bringt die Operation Dynamo und neue Gefahren auf die hohe See

Zum Gedenken an den 85. Jahrestag der Evakuierung von 300'000 Soldaten aus Dünkirchen kommt die Operation Dynamo mit einem neuen Event-Pass zu "World of Warships". Über zwei Fortschrittslinien können Spieler Container, den Zerstörungseffekt "Monochrom", permanente Tarnungen und vieles mehr freischalten. Ausserdem gibt es eine neue, zeitlich begrenzte Hafenaktivität in Form eines strategischen Events, bei dem die Spieler mit Karten, die die Schiffe von Dünkirchen darstellen, Herausforderungen und Gegner überwinden müssen. Auf diese Weise erhalten die Spieler Operation Dynamo-Container, eine spezielle "Braving the Fire"-Flagge und den britischen Zerstörer Gallant der Stufe VI.

Der Mai bringt zusätzliche Herausforderungen auf die sieben Weltmeere mit der Ankunft von Gefährliche Route - einem neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus, in dem die Spieler ein beschädigtes Kommandoschiff zu seinem Ziel eskortieren und dabei Wellen von feindlichen Schiffen bekämpfen müssen. Während der Reise muss das Kommandoschiff zwei Zwischenstopps einlegen, um sich von dem Sperrfeuer der Angriffe zu erholen, wobei eine zufällige Aufgabe erfüllt werden muss, um weiterzukommen. Mit allen Schiffen der Stufen VIII bis IX, mit Ausnahme von U-Booten, müssen die Spieler alles in ihrem Arsenal einsetzen, um die Reise des Schiffes zu beenden und siegreich zu sein.