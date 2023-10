World of Warships: Oktober-Update

Wargaming feiert die gruseligste Zeit des Jahres mit vielen besonderen Aktionen, in die die Spieler eintauchen können! Dazu gehört eine besondere Zusammenarbeit mit dem legendären Strategiespiel "Heroes of Might and Magic III", mit sechs neuen Kommandanten, die das Ruder übernehmen und jede Flotte zum Sieg führen.

Dieses Update bringt ausserdem eine festliche "Rettet Transsilvanien"-Operation für Halloween, die den Spielern sicher einen Schauer über den Rücken jagen wird, sowie drei neue japanische Schlachtschiffe im Early Access und vier Schiffe, die pünktlich zum Black Friday ins Spiel kommen.

Might and Magic in World of Warships

"Heroes of Might Magic III" hat pünktlich zum mystischsten Monat des Jahres einen aufregenden Auftritt! Sechs neue Kommandanten aus dem kultigen rundenbasierten Strategiespiel kommen am 19. Oktober zu Warships, um die Vorherrschaft über die hohe See zu behaupten. Jeder dieser Befehlshaber verfügt über eine eigene, einzigartige Sprachausgabe, einschliesslich einer Neuauflage durch die Original-Synchronsprecher von Catherine Ironfist of the Castle und Sandro of the Necropolis. Diese Fantasy-Kapitäne verfügen alle über zehn Fertigkeitspunkte und sind bereit, jede Armada zum Sieg zu führen. Eine neue Karte, die direkt von "Heroes of Might and Magic III" inspiriert ist, befindet sich in der Waffenkammer, wo die Spieler die Kommandanten zusammen mit verschiedenen Ressourcen wie Credits, Erfahrungspunkten, Premium-Spielzeit und wirtschaftlichen Boni freischalten können.

Drei neue japanische Schlachtschiffe

Die Tier VIII Yumihari, die Tier IX Adatara und die Tier X Bungo gehen im aktualisierten Hafen von Kure vor Anker und werden in den Early Access aufgenommen. Diese Schiffe, die über die temporären japanischen Tokens erworben werden können, zeichnen sich durch die für japanische Kanonenschiffe charakteristische hohe Schussweite und gute Genauigkeit aus. Neben den grosskalibrigen Geschützen der Hauptbatterie verfügen diese Schiffe über Plätze für die Verbrauchsmaterialien "Jäger" oder "Aufklärungsflugzeug". Um diese Erweiterungen des Spiels zu präsentieren, wurde auch eine Themensammlung hinzugefügt, die diejenigen, die die 60-teilige Sammlung vervollständigen, mit einer permanenten Mount Fuji Sunrise-Tarnung für die Yumihari belohnt.

Haarsträubende Halloween-Operationen

Pünktlich zu Halloween bringt dieses Update auch jede Menge gruselige Inhalte ins Spiel! Neben dem neuen Standard- und Premium-Jack-o'-Lantern-Container kommt eine besondere, gruselige Operation ins Spiel. In dieser Mission, die vom 25. Oktober bis zum 9. November auf den regionalen Servern läuft, begleiten und verteidigen die Spieler Transsilvanien auf ihrer gefährlichen Reise, um ein Portal zu entdecken und zu zerstören und die Mächte der Finsternis daran zu hindern, sich weiter auszubreiten. Um diese knifflige Situation zu meistern, können Schiffe aller Typen von Stufe VIII bis IX an der diesjährigen Halloween-Operation teilnehmen - mit dem zusätzlichen Bonus spezieller Modifikatoren, um die Leistungsfähigkeit der Schiffe anzupassen.